Diyarbakır’da çukura düşen kız çocuğu kurtarıldı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 08:46

Güncelleme: 09.10.2024 - 08:46

Çınar ilçesi Ovabağ Mahallesi’nde D.K., beton direklerin dikilmesi için kazılan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

D.K., kepçe ve kırıcı yardımıyla yoğun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kız çocuğunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



