Diyarbakır'da dehşet: Evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:52

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:53

Bağcılar Mahallesi Molla Gürani Caddesi'ndeki evinde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ü.C.Ö. (33) ağır yaralandı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ü.C.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1 GÖZALTI

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerince saldırıya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.