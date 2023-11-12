Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:38

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:38

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltıldı. Binanın yıkımı için çevresindeki binaların da boşaltılmasının ardından uzman ekiplerin gözetimi ve polisin güvenlik önlemleri altında, iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Yıkım çalışması sırasında bina kısa sürede çöktü.

Binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.