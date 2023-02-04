Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Diyarbakır'dan İstanbul istikametine giden bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yapılan ilk açıklamaya göre kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da M.F.I. yönetimindeki yolcu otobüsü, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 36'ncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden yuvarlandı. Bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4'Ü AĞIR 30 YARALI
Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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