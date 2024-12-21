Diyarbakır'da iki ailenin kavgasında kan aktı... Ölü ve yaralılar var

Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da iki ailenin kavgasında kan aktı... Ölü ve yaralılar var
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:49

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında İ. ve P. aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Veysi İ. (30) hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #aile #diyarbakır #kavga #yaralı

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