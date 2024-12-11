İki ailenin alacak-verecek kavgası 'kanlı' bitti: Ölü ve yaralılar var...
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı kırsal Denizbacı Mahallesi’nde, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş (31) ve ağabeyi Mevlüt Taş’a (32) isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde hayatını kaybederken Mevlüt Taş ağır yaralandı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Abdullah Taş’ın cenazesi ise Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Jandarma, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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