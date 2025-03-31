Diyarbakır'da kadın cinayeti: 1 çocuk annesi, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Diyarbakır'da 1 çocuk annesi Dilan Aslan (37), tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Diyarbakır'da kadın cinayeti: 1 çocuk annesi, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:57

Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta gece saatlerinde Dilan Aslan ile ismi öğrenilemeyen evli olduğu erkek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan erkek, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #diyarbakır

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