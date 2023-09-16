Diyarbakır’da kadın cinayeti: Ayşe Altan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:30

Diyarbakır’da Ayşe Altan adlı kadın, evli olduğu erkek Abdülhamit Altan tarafından katledildi.

Cinayet sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖZALTINDA

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi. Mardin'de, cinayeti işlediği silahla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Altan'ın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı.