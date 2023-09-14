Kadınlar kazandı: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası reddedildi

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” ve “aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” suçlamasıyla açılan fesih davasının 4. duruşması dün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi platform üyeleri adliye önünde açıklama yaparken güvenlik güçleri iki kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin LGBTİ bayrağı taşıdığı için gözaltına alındığı iddia edilirken platformun genel sekreteri Fidan Ataselim, “Hukuksuzluk diz boyu. Gökkuşağı bayrağı taşımak suç değildir” dedi.

‘HEP YANIMDAYDILAR’

Duruşmada öldürülen kadınların aileleri söz aldı. Konya’da evli olduğu erkek tarafından katledilen Ece Ertürk’ün kardeşi Elif Nur Ertürk, “Hep yanımda oldular. Bazen kendi avukatımdan destek görmedim, platformun avukatları yardım etti” diye konuştu. Platform temsicilerinin de konuşmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme davayı reddetti.

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Platform temsilcilerinden Gülsüm Kav, “Adliyelerde hak ararken olduğu gibi adaletin üstünlüğünü ve mantık bekliyorduk. Yola ve mücadeleye devam” diye konuştu. Platformun avukatlarından Leyla Süren ise “Hukukçu olarak Türkiye’de hâlâ hukukun üstünlüğüne dair bir işaret görmeyi çok istiyoruz demiştim, o işareti gördüğümüz için mutluyuz. Özgür ve eşit yaşayacağımız günleri bu mücadelenin sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç karar sonrası “Kadınlar kazandı! Kadın cinayetlerini önlemek için mücadele edenlerle değil, şiddet uygulayanlarla ve şiddeti doğuran nedenlerle mücadele edilmelidir!” mesajını paylaştı.

‘BU IŞIK ÇOK ÖNEMLİ’



Karara ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Bugün bir nebze de olsa hukuka olan adalet sistemine olan inancımızın sürmesini sağlayacak olan şeylerden biriydi. Bir ışıktı ve bu ışık çok önemliydi” dedi.

Ataselim, “Kapatılmamız halinde topluma büyük bir korku yaymak isteyeceklerdi. Biz her koşulda kadın cinayetlerini durdurmakta kararlıyız. Biz mücadelemize devam edecektik ama bu kararın çıkması çok olumludur. Ama işimiz bitmedi, sorumluluğumuz büyük. Şimdi 6284 sayılı kanuna, Medeni Kanun’a anayasaya, karma eğitime karşı çalışmalar yürütülüyor. Bunların hepsi için karşılarında bugün olduğu gibi yine bizi bulacaklar” diye konuştu.

Fotoğraflar: Vedat Arık