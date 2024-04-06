Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6'sı çocuk 9 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 6’sı çocuk, 9 kişi yaralandı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Kurmuşlu mevkiinde meydana geldi. M.S.Ç’nin kontrolünü yitirdiği 72 AAZ 171 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerinsağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sürücü M.C.D. ile araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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