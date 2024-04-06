Otomobil köprüden suya uçtu: 1’i asker 2 ölü

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde köprüden suya uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:05
Otomobil köprüden suya uçtu: 1’i asker 2 ölü
Abone Ol google-news

Kaza, Dalaman ilçesi Kayacık Sahili mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman Kayacık Sahili’ne giden, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan Samet Doymuş yönetimindeki 48 AHF 243 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Tersakan Çayı Kayacık Köprüsü’nden suya uçtu. 

Kazanın ardından araçta bulunan A.B. kendi imkanları ile sudan çıkmayı başarırken, araç sürücüsü Samet Doymuş ve yolcu konumundaki Kübra Demirkon (22) suya gömülen araçta sıkıştı. Araçtan çıkmayı başaran A.B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Uzun uğraşlara rağmen araca ve içinde bulunan 2 kişiye ulaşılamaması üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ve Marmaris Polis Su Altı arama Ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Yapılan arama kurtarma çalışmasının ardından otomobile ulaşan dalgıç ekipleri, araçta bulunan 2 kişinin cansız bedenini çıkarttı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


muğla haberleri trafik kazası haberleri astsubay haberleri

İlgili Haberler

Kütahya'da esrarengiz olay: Çöp depolama alanında ölü bulundu

Kütahya'da esrarengiz olay: Çöp depolama alanında ölü bulundu
Gagavuzya'dan Romanya'ya 'birleşme' yanıtı: Moldova bölünüyor mu?

Gagavuzya'dan Romanya'ya 'birleşme' yanıtı: Moldova bölünüyor mu?
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li trol Mert Armağan ve AKP’li koordinatör birbirine girdi: ‘Partiye gelip usulsüzce araba isteyen adamsın’

AKP’li trol Mert Armağan ve AKP’li koordinatör birbirine girdi: ‘Partiye gelip usulsüzce araba isteyen adamsın’
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Haftalık fiyatlar cep yakıyor! Lüks villalara bayram ilgisi

Haftalık fiyatlar cep yakıyor! Lüks villalara bayram ilgisi
Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde

Gaziosmanpaşa’da 1.030 sandıktan 921’i yeniden sayıldı: CHP’li Bahçetepe önde
Beklenen başarıyı yakalayamadı! Bir dizi için daha final kararı

Beklenen başarıyı yakalayamadı! Bir dizi için daha final kararı
Mahkemeden Polat çifti hakkında karar

Mahkemeden Polat çifti hakkında karar
Samet Liçina’ya açık açık sordu: ‘Seks esnasında…’

Samet Liçina’ya açık açık sordu: ‘Seks esnasında…’