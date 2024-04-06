Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza Fatsa -Kumru karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Beyin yönetimindeki 52 HD 017 plakalı otomobil ile Emrah Etli’nin kullandığı 52 AEB 141 plakalı otomobil eski çöplük mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nurten Anmak, Havva Etli, Hasret Etli, Esila Gül Etli, Rafet Etli, Kezban İclal Etli, Eymen Etli yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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