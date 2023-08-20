Diyarbakır'da palalı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 yaralı

Diyarbakır'da evde çıkan tartışmada palalı saldırıya uğrayan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 07:10
Diyarbakır'da palalı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Dicle Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki bir dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Kadri S., elindeki palayla Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye saldırdı.

Kavgada Sadık İ., vücuduna aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen kişi ise Kadri S.’nin savurduğu paladan kurtulmak isterken yaralanırken, kapının arkasına sığınıp canını kurtardı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Sadık İ.’nin cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kadri S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


diyarbakır pala saldırı

İlgili Haberler

İstanbul’da palalı otoparkçı dehşeti: Yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı

İstanbul’da palalı otoparkçı dehşeti: Yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı
Fuhuş çetesi davasında 'Palalı Sabri'ye beraat

Fuhuş çetesi davasında 'Palalı Sabri'ye beraat
'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi’ye 248 yıla kadar hapis cezası talebi

'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi’ye 248 yıla kadar hapis cezası talebi

En Çok Okunan Haberler