Diyarbakır’da saman yüklü TIR alevlere teslim oldu

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:29

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:29

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Bağdere köyü mevkisinde 48 ALY 492 plakalı tırda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı.

Sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

TIR'da bulunan saman balyalarının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.