Diyarbakır’da saman yüklü TIR alevlere teslim oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde saman yüklü TIR , alevlere teslim oldu. Tırda bulunan samanın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır’da saman yüklü TIR alevlere teslim oldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:29

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Bağdere köyü mevkisinde 48 ALY 492 plakalı tırda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı.

Sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

TIR'da bulunan saman balyalarının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.


Etiketler: #diyarbakır #TIR

İlgili Haberler

Hayvana eziyetin son adresi Diyarbakır! Yaşlı köpeği boyayıp sattılar: 'Rengi turuncu değil, siyahtı'

Hayvana eziyetin son adresi Diyarbakır! Yaşlı köpeği boyayıp sattılar: 'Rengi turuncu değil, siyahtı'
Diyarbakır'da bir garip olay: Kasaptan çaldığı 'karkas et' ile mangal yaptı, cezaevine gönderildi

Diyarbakır'da bir garip olay: Kasaptan çaldığı 'karkas et' ile mangal yaptı, cezaevine gönderildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler