Diyarbakır'da seçimi kim kazandı? Diyarbakır başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Diyarbakır yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:06

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:06

Diyarbakırlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Diyarbakır'da seçimi hangi adey kazandı?

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Cafer Pekdemir, AKP'den Mehmet Halis Bilden, İYİ Parti'den Ahmet Çakır, YRP'den Hikmet Kaplan, DEM Partiden ise Ayşe Serra Bucak Küçük başkan adayı olarak aday gösterildi.

DİYARBAKIR'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Diyarbakır 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.