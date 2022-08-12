Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 17:15

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'nde yaşayan ve serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren iki kardeş akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması sonucu çocukların cansız bedenine ulaşan ekipler 2 kardeşin cesedini sudan çıkardı.