Diyarbakır’da silahlı kavga: Bir kadın ağır yaralı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 18:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 18:00

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde Çelik Caddesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında, M.V. (40) isimli bir kadın kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etmek ve olayın nedenini belirlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığını açıkladı. Silahlı kavganın yaşandığı mahallede polis ekiplerinin güvenlik önlemleri artırıldı.