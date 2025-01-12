Diyarbakır’da silahlı kavga: Bir kadın ağır yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 40 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde Çelik Caddesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında, M.V. (40) isimli bir kadın kurşunların hedefi oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etmek ve olayın nedenini belirlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığını açıkladı. Silahlı kavganın yaşandığı mahallede polis ekiplerinin güvenlik önlemleri artırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu ürünler artık 'iade' edilemeyecek
- CHP’lilere ‘kızan’ başkandan tartışmalı karar!
- Arınç'tan Mehmet Uçum'a çok sert sözler!
- ‘Süper yetki’ geri geliyor
- Fatih Erbakan'a 'Erdoğan' tepkisi
- '1 Milyon Mehmet' hayatını kaybetti
- Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 'adaylık sözü'
- Erkek taraftarlar, Şanlıurfalı kadın sporcuları darbetti
- AKP kongresi karıştı: 'Tek liste' gerginliği