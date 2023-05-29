Diyarbakır'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma üzerine iş yerinden ayrılan grup, bir süre sonra tekrar geri geldi ve silahlı saldırı ve darp sonucunda biri ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Erdoğan Kısıklı’daki konutuna geldi