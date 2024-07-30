Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:04

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:05

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma silah, bıçak ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

Kadınların da karıştığı kavgada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.