Diyarbakır'da sis etkisi... Uçak seferleri aksadı
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri gecikmeli yapıldı.
Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü kentte, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü kentte, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Diyarbakır Havalimanı’ndaki uçak seferleri ise sis nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Bazı uçak seferleri gecikmeli yapılırken, yolcular havalimanında beklemek zorunda kaldı.
Diyarbakır genelinde sisin birkaç gün daha etkili olabileceği belirtildi.
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