Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 15:02

Güncelleme: 07.04.2024 - 15:08

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan 5 rütbeli asker, bir disiplin soruşturması nedeniyle 5 Nisan'da 20 km uzaklıktaki Lice Alay Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Askerlerin hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan kamyon kasasında ifade vermeye gönderildiğine ilişkin görüntüler ise, büyük tepki çekti.

BAKAN: "CEZALANDIRMAK AMACIYLA BU ARAÇ İLE İNTİKAL YAPTIRIYOR"

Askerlerin çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaş CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu. Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor.

Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar. Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri.

Ellerinde ne silah ne de mühimmat var. Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz.

Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik. Konuyu Milli Savunma’dan sorumlu Gen. Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu’na da ilettim. Birlikte takip edeceğiz. Karıncanın kardeşi var, uzman çavuşun kardeşi var oda Cumhuriyet Halk Partisi. Konunun takipçisi olacağız."

Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor.



Yer Hani - Lice arası bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ… pic.twitter.com/8fMdO5xHcN — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 7, 2024

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.