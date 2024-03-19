Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Son dakika haberi... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:28
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."


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