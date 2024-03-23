Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 19:56
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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