Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gördü: Cadde ve sokaklar boş kaldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:27

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gördü. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu kişi evlerinde kalmayı tercih etti. Cadde, sokaklar ve tarihi mekanlar da boş kaldı.

UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Merkez Sur ilçesinde, insan yoğunluğunun olduğu Dağkapı Meydanı, tarihi Ulu Cami ve alışveriş alanlarının bulunduğu caddeler de boş kaldı.