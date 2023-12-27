Diyarbakır'da hava trafiğine 'sis' engeli: Birçok sefer iptal edildi
Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle hava trafiği de aksadı. Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.
Kentte, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin 400 metrenin altına düşmesi sonucu bu akşam yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Meteoroloji yetkililerinin, sisin etkisinin yarın sabah saat 11.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirmesi üzerine yarın sabah da gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri yapılamayacak.
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