Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!
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AA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:03

Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #Sağlık #trafik kazası #zincirleme trafik kazası

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