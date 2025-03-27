Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: #Sağlık #trafik kazası #zincirleme trafik kazası
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