Diyarbakır'daki feci kazada yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Yeni Diyarbakır firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, Diyarbakır Silvan karayolunun 65. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 5 kişi hayatını yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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