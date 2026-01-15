DMO, tıbbi malzemeleri zamanında teslim edemeyince kurumlar kendileri almış: Katmerli ödemeler!

Sağlık Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinin ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin talepler, DMO tarafından Sağlık Market Uygulama Takvimi’nde yayınlanan tarihlerde toplanıyor ve yine aynı takvimde yer alan tarihlerde elektronik ihale yapılarak tedarik ediliyor. Ancak uygulamada işlerin bu şekilde düzenli yürümediği ortaya çıktı.

TESLİM EDİLEMEDİ

Sayıştay’ın DMO Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’na göre, sağlık market uygulaması kapsamında yapılan elektronik ihaleler sonucunda sağlık kurumlarının ihtiyaç duydukları bazı ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin tedarikçilerle imzalanan çerçeve anlaşmalarda belirtilen süreler içerisinde teslimi gerçekleştirilemedi. Sağlık Bakanlığı’nın yazısından sonra dahi tesliminde 20 günü aşkın gecikme olduğu halde iptal bildirimi yapılmayan çok sayıda sipariş bulunduğu, bu nedenlede siparişlerin iptal edilmediği tespit edildi.

‘PAZARLIK USULÜYLE’ ALINMIŞ!

Sağlık kurumları tarafından yürütülen hizmetlerin kesintisiz şekilde devam etmesinin toplum sağlığı açısından önem arz ettiğine işaret eden Sayıştay, “Dolayısıyla siparişlerin zamanında teslim edilememesi halinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar meydana gelebilmekte, ihtiyaç konusu ürünlerin sağlık kurumları tarafından doğrudan temin veya pazarlık usulüyle temininde daha yüksek alım maliyetlerine katlanma riskiyle karşı karşıya kalınabilmektedir” dedi.

52 GÜN GECİKEN VAR!

Yapılan incelemelerde, ürünün teslim edilmesi gereken tarih ile ürünün fiili teslim tarihi arasında 52 güne kadar gecikmeler olduğu görüldü.

KENDİLERİ ‘PAHALIYA’ ALDI

Talep edilen ilaç ve malzemeler gecikince sağlık kurumları “doğrudan temin, pazarlık usulüyle” kendileri satın alma yoluna gitti. Ancak bu kez de büyük fiyat farkı oluştu. DMO tarafından yapılan elektronik ihaledeki birim fiyatı ile sağlık kurumunun kendisinin yaptığı alımlardaki birim fiyat arasında büyük fark çıktı. DMO tarafından yapılan elektronik ihaledeki birim fiyat ile sağlık kurumu tarafındam yapılan ihaledeki birim fiyatlardan bazıları şöyle: DMO: 141,38 lira, sağlık kurumu: 329,58 lira. DMO: 80 lira, sağlık kurumu: 140 lira. DMO: 599 lira, sağlık kurumu: 945 lira. DMO: 132,21 lira, sağlık kurumu 299,58 lira. DMO: 2,772 lira, sağlık kurumu: 3,58 lira.

YÜKSEK MALİYET ÇIKTI

Sayıştay, “Sağlık kurumları, talep ettikleri ürünün teslim edilmesi gereken tarihte teslim edilmemesi üzerine Kamu İhale Yasası’nda belirtilen usullerle kendi satın alımlarını daha yüksek maliyetlerle gerçekleştirmiş ve buna rağmen DMO’dan olan siparişlerini de iptal etmemiştir” denildi.

YASAKLI MI DİYE BAKMAMIŞLAR BİLE!

Sayıştay, DMO denetim raporunda başka tespitlerde de bulundu. DMO harcama birimlerinin büyük bir kısmı tarafından, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda alım yapılacak gerçek veya tüzel kişilerin “ihalelere katılmaktan yasaklı” olup olmadığının teyit edilmediği belirlendi. Sayıştay, “Yasaklılık sorgulamalarının düzenli olarak yapılmaması, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı şekilde yasaklı kişi veya firmalara aktarılmasına neden olabileceği gibi, ihale süreçlerinde güvenilirliği de zedeleyebilecek riskler doğuracaktır” dedi. DMO tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlarda ilgili tebliğ hükmüne uygun olarak EKAP’a kayıt yapılmadığı da tespit edildi.

FARKLI KUR

Rapora göre, sağlık market uygulaması kapsamında cerrahi uygulamalarda kullanıldığı için doğrudan sipariş yöntemiyle temin edilen ve bedelleri döviz cinsinden belirlenen hasta başı beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi sarf malzemelerinin satın alma maliyetinin TL cinsinden hesaplanmasında, fatura tarihindeki kur yerine sipariş tarihindeki kurun esas alındığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinin ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin sağlık market kapsamında temin edilmesi sonucu DMO tarafından düzenlenen fatura bedellerinin imzalanan protokollerde belirtilen sürelerde tahsil edilemediği de tespit edildi.