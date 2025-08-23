Doğa alevlerle mücadelede: Malatya, Denizli ve Sivas’ta orman yangınları

Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Malatya, Denizli ve Sivas’ta çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, bazı bölgelerde alevlerin yerleşim alanlarını da tehdit ettiği öğrenildi.

MALATYA

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında 1 ev zarar gördü.

DENİZLİ

Pamukkale’de bulunan Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

SİVAS

Sivas’ta örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesi Maden ve Borular köyleri arasındaki Gollan mevkinde yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.