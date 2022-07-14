Doğa Festivali’nde AKP’li vekile tepki

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:13

Arhavi Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlen Pilarget Doğa Festivali’nde, yurttaşlar doğanın talanına, hidroelektrik santrallerine (HES) ve maden aramalarına karşı bir araya geldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Artvin'in Arhavi ilçesi dereleri ile Ulukent ve Balıklı köylerinin bulunduğu Pilarget Vadisi'ndeki derelerin beton kanala alınması ve Eğrisu, Sevahil ve Tuvahit yaylalarında toplam 2 bin 719 hektarlık alanın maden sahası ilan edilmesine vadi halkı karşı çıkıyor.

Festivalde konuşan AKP Artvin Milletvekili Erkan Balta’ya ise bir yurttaş tepki gösterdi.

Pilarget Vadisi Ulukent Okulu bahçesinde Pilarget Vadisi Doğa ve Yaşam Derneği’nin 2.sini düzenlediği Pilarget Festivali’ne yurdun birçok ilinden Arhavili yurttaşlar ile CHP’li Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurdoğlu, CHP Arhavi İlçe Başkanı Erkan Özyazıcı, AKP Artvin Milletvekili Erkan Balta, Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Onursal Başkanı Hazım Kurdoğlu, Dernek Başkanı Murat Kuruoğlu, İHD Rize temsilcisi Günay Karafazlı, çevreciler ile Ulukent ve Balıklı köy muhtarları katıldı. Arhavi Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlen Pilarget Doğa Festivali’nde, derelerin kanallara alınmak istenmesi vadinin ve yaylaların maden arama sahası ilan edilmesine karşı festivalde bir araya gelen onlarca yurttaş HES’lere, maden aramaları ve derelerin beton kanallara alınmasına ‘hayır’ dedi.

AKP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Festivalde konuşan AKP’li vekil Erkan Balta’nın, dere yataklarında yapılan evlerin taşkın nedeniyle sele gittiğini ifade etmesine bir yurttaşa karşı çıkarak; “Sayın vekil ben dere kenarında oturan bir vatandaşım, derenin masum olduğu kendi yatağında aktığını söyledi. Evet dediği doğru, dere masumdu ama şu an dere masum değil, neden değil çünkü dere yataklarına iş makinelerinin sokulup da dere yataklarında rampa görevi gören o büyük devasa taşların dere önünden alındığı ve derenin dizgininin koptuğu bir vakadır. Benim evim hemen dere kenarında oradan dizginini koparan dere benim bütün çaylığımı, fındıklığımı aldı” diye tepki gösterdi.

“HALKIMIZIN BİLGİSİ OLMASI LAZIM, BİLGİLENDİRİLMESİ LAZIM”

Arhavi Belediye Başkanı CHP’li Vasfı Kurdoğlu, dere boyu betonları görünce içinin sızladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Evet, bir kanal çalışması var Derecik’ten başladı ve geliyor. İnanın o beton kanalı görünce içim cız etti. Sanıyorum dereye uygun tahkimat yapılsa daha uygun olur diye düşündüm ama merkezi idarenin de sizlerden bilgi alması lazım, mutlaka muhtarlarımızla görüşmesi lazım. Halkımızın bilgisi olması lazım, bilgilendirilmesi lazım. Sizlere rağmen hiçbir şeyin yapılamayacağını herkesin bilmesi lazım. Arhavi Belediye Başkanı olarak sizlerin her zaman yanınızda olacağım, bunu bilmenizi istiyorum”

“ORMAN KATLİAMINA HAYIR DİYORUZ”

CHP Arhavi İlçe Başkanı Erkan Özyazıcı ise “Madene hayır diyoruz. Doğa katliamına, orman katliamına hayır diyoruz” dedi.