Doğa için protokol: Kullanılmayan ilaçlar imha edilecek
Turgutlu Belediyesi, Çevreci Eczacılar Kooperatifi ve Manisa Eczacı Odası işbirliğiyle kullanılmayan ilaçların imha edilmesi amacıyla “Atık İlaç Toplama Kampanyası” başlatıldı.
Turgutlu Belediyesi, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve Manisa Eczacı Odası işbirliğiyle tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla “Atık İlaç Toplama Kampanyası” başlatıldı.
Proje ile Turgutlu genelinde gönüllü 30 eczaneye atık ilaç toplama kutusu yerleştirilecek.
İlaç atıkları toplandıktan sonra lisanslı firma tarafından imha edilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Gelecek nesillerimize temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek adına vatandaşlarımızın atık ilaç konusunda duyarlı olacaklarına inanıyorum. Eczacılarımızın ve hemşerilerimizin kampanyamıza destek vermesini bekliyorum” dedi.
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