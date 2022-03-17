“Doğa Şehirde” projesi Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan başladı
İzmir'de başlatılan “Doğa Şehirde” projesi kapsamında Karşıyaka Mavişehir Balıkçı Barınağı’nın çevresindeki yeşil alanlar suya ihtiyaç duymayan bitkilerle tasarlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzDoğa A.Ş.’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı’nın çevresindeki yeşil alanlar suya ihtiyaç duymayan bitkilerle tasarlandı. Doğa Şehirde projesiyle İzmir’in iklim ve bitki örtüsüne uygun bitkiler, kent içinde farklı alanlara dikiliyor ve böylece birçok hayvan türü de şehir içinde oluşturulan bu yeşil alanlarda ekosisteme katılıp yaşamlarını sürdürebiliyor.
Mavişehir Balıkçı Barınağı’nın içinde yer alan parka İzmir’in iklim ve doğasına uygun, suya gereksinim duymayan karabaş otu, sakız, İzmir kekiği, zakkum, ılgın, funda (püren) gibi türler dikildi. Parkın oluşturulmasında estetik görüntünün yanı sıra kolay ve maliyetsiz bakım ve az su kullanımına da dikkat edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üreticilere yaptığı “su istemeyen bitkilerin yetiştirilmesi” çağrısının ardından üreticiler, bu bitkilere yönelmiş ve büyürken suya ihtiyaç duymayan bitkiler yetiştirilmeye başlanmıştı. İzmir’in fazla sulama gerektirmeyen yeni nesil parkında kullanılan çoğu bitki de bu çağrıya kulak veren kooperatif üyesi üreticilerden satın alınmıştı.
Parkın içine bilgilendirme amacıyla tanıtıcı levhalar eklendi. Alanda Gediz Deltası’nı, Gediz Deltası Kadim Üretim Havzası'nı ve Gediz Deltası'nda bulunan kuş türlerini içeren bilgilendirme levhaları da bulunuyor. Ayrıca iki kuş gözlem ünitesi inşa edildi. Kuş gözlem ünitelerinde parkta bulunan kuş gözlem noktasının panoramik çizimi ve Gediz Deltası’nın kuş türlerini barındıran uzun bir bilgilendirme levhası ziyaretçilerle buluşuyor. Ziyaretçiler, bu sayede hem Gediz Deltası’yla hem de deltada bulunan bitki ve kuş türleriyle ilgili özel hazırlanan çizimlerden yararlanabilecek, kuş gözlemciliği ile ilgili kapsamlı bilgi alabilecekler. Parkta İzmir’in beş İzMiras rotasını içeren bir harita da yer alıyor.
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