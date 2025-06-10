Doğal afet riskleri için özel haritalar

Prof. Dr. Ergin Ulutaş ve Doç. Dr. Özkan Coruk’un katkılarıyla hazırlanan proje hakkında konuşan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, “Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, iklim değişikliği kaynaklı sel ve benzeri afet risklerine de hazırlıklı olmalı. Bu projeyle, riskleri yalnızca fay haritaları üzerinden genel bir değerlendirmeyle ele almak yerine, noktasal analizler ile her riski koordinat bazında inceleyerek müşterilerimize sunduğumuz sigorta arzını artırıyoruz” dedi.

ACİL SAĞLIK HIZ YAPIYOR

Sigorta pazarında, sağlık en büyük branş haline gelirken kaskodaki gerileme sürüyor.

Türkiye Sigorta Birlği’nin verilere göre yılın ilk dört ayında, Ocak-Nisan 2024’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 52 artışla 392.8 milyar lira, bu kapsamda hayatdışında yüzde 48.5 artışla 342 milyar lira, hayatta yüzde 80.6 artışla 50.8 milyar lira oldu. Hayatdışına bakıldığında ise prim üretimi yüzde 73.8 artışla 79.3 milyar liraya ulaşan sağlık (seyahat sağlık hariç) sigortasının pazar payını yüzde 19.8’den yüzde 23.2’ye çıktı. Bu açıdan, yılın başından bu yana hızlanan acil sağlıktaki prim üretimi yüzde 487.2 artışla 2 milyar lira, pazar payı da yüzde 0.2’den yüzde 0.6’ya ulaştı. Zorunlu trafikte (yeşil kart hariç) yüzde 49.3 artışla 73.6 milyar liralık prim üretildi. Bu branşın pazar payı yüzde 21.4’ten yüzde 21.5’e yükseldi. Kaskoda ise prim üretimi yüzde 29.8 artışla 43.6 milyar lira olurken pazar payı yüzde 14.6’dan yüzde 12.7’ye indi.

Öte yandan TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2025 verilerine göre TÜFE’de izlenen sigorta temel başlığındaki (Sigorta TÜFE) ortalama artış aylık yüzde 2.1, beş aylık yüzde 17.3 ve yıllık yüzde 43.8 oldu. Bu kapsamda artışlar, “Konut TÜFE”de; aylık yüzde 1.7, beş aylık yüzde 18.1, yıllık yüzde 32, “Sağlık TÜFE”de; aylık yüzde 4.9, beş aylık yüzde 16.7, yıllık yüzde 54.1 ve “Ulaştırma TÜFE”de; aylık yüzde 1.7, beş aylık yüzde 17.3, yıllık yüzde 44.2 oldu.

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