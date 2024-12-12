Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:36

Güncelleme: 12.12.2024 - 14:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "doğalgaz desteği" açıklaması gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurttaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirilmişti. Peki, Doğal gaz desteği 2024 Aralık ödemesi yattı mı? Doğal gaz yardımı nasıl alınır?

DOĞAL GAZ DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN?

Doğal gaz desteği ödemeleri henüz yatmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Doğal Gaz Tüketim Desteği aylık 188 TL- 438 TL arasında olup, ilden ile değişkenlik gösterebiliyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.