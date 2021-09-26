Doğal gaz patlamasında yaralanan çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de müstakil bir evde sızan doğal gazın patlaması sonucu yaralanan 2 yaşındaki Faruk Furkan Özsan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'ndeki patlamanın ardından vücudunda büyük ölçüde yanıklar oluşan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Özsan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Özsan'ın cenazesi, Başakpınar Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
21 Eylül'de Başakpınar Mahallesi Kısmet Sokak'ta İsmail Özsan'a ait evde patlama meydana gelmişti. Patlama sırasında evde bulunan İsmail Özsan, eşi Türkan ve gelini Zeynep ile torunları İsmail, Türkan ve Faruk Furkan Özsan yaralanmıştı. Yaralılardan anne Zeynep ile çocukları İsmail ve Türkan Özsan'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.
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