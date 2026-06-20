Doğal miras Perşembe Yaylası’ndaki sondaja karşı dikkat çeken bilirkişi raporu: 'Ekosistem korunmalı'

Ordu Korgan sınırlarında planlanan ve bölgenin en önemli doğal miraslarından biri olan Perşembe Yaylası’nı yakından ilgilendiren maden arama sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Mahkemenin talebi doğrultusunda bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti, hazırladığı 60 sayfadan oluşan kapsamlı raporda maden arama faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Bilimsel veriler ışığında hazırlanan raporda, bölgede yürütülmek istenen maden arama çalışmalarının kamu yararı açısından gerekli olmadığı belirtilirken doğal yaşam alanlarının korunmasının daha üstün bir kamu yararı taşıdığı vurgulandı. 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti raporda sonuç olarak “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce talep edilen maden arama iznine yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin çevresel etkileri arama-madencilik faaliyetleri açısından maden arama projesi ve maden aramasının mera alanına olası etkileri de göz önünde bulundurulduğunda üstün kamu yararının bütüncül ekosistem yapısının korunması yönünde olması gerektiği, görüş ve kanaatine varılmıştır” dendi.

Teknik incelemelerde, bölgede mutlaka maden aranmasını gerektiren üstün bir kamu yararı veya kaçınılmaz bir ihtiyaç ortaya konulamadığı ifade edilirken mevcut doğal yapının korunmasının öncelikli olduğu görüşü dile getirildi. Bilirkişi raporunda, Perşembe Yaylası’nın simgesi haline gelen mendereslerin ve bu yapıları besleyen su kaynaklarının olası faaliyetlerden zarar görebileceği uyarısına da yer verildi.

Uzmanlara göre sondaj sürecinde kullanılacak çeşitli malzemeler ve teknik uygulamalar, yeraltı ve yerüstü su sistemlerinde kirlenme riskini artırabilir. Raporda dikkat çekilen bir diğer konu ise bölgenin coğrafi yapısı oldu. Özellikle yoğun yağış alan Karadeniz coğrafyasında yapılacak kazı ve yol açma faaliyetlerinin heyelan, toprak kayması ve çamur akıntıları gibi riskleri artırabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, doğal dengenin bozulmasının yalnızca flora ve faunayı değil, bölgedeki mera alanlarını ve tarımsal faaliyetleri de etkileyebileceği görüşünü paylaştı.

Bilirkişi raporu mahkemeye sunulmuş olsa da yürütmenin durdurulması ve işlemlerin iptaline ilişkin nihai karar Ordu İdare Mahkemesi tarafından verilecek. Perşembe Yaylası’nı doğrudan ilgilendiren davada gözler şimdi mahkemenin vereceği karara çevrildi.