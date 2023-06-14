Doğal sit alanına yat limanı
Kıyı Kanunu’na göre kıyılar herkesin eşit ve serbest kullanımına açık. Buna karşın kıyı şeritleri bir bir yapılaşmaya açılıyor. Son olarak Muğla Fethiye’deki 3. derece doğal sit alanı ve 3. öncelikli bölge olan çakıl plajda yat limanı yapılması için adım atıldı.
Akmarin Marina AŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na İmampaşa mevkisinde yat limanı yapmak için başvuruda bulundu. Eğer proje onaylanırsa hem doğal sit alanı olan hem de “Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi” içerisinde kalan alanda yat limanı yapılacak. Şirketin 115 milyon TL değerindeki projesiyle denizin 3 bin metrekaresi doldurulacak.
AKDENİZ FOKU BÖLGESİ
Projenin yapılmak istendiği alan, İsviçre’nin Bern şehrinde imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” gereğince “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” içerisinde yer alıyor. Öte yandan limanın yapılacağı deniz, yine nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan caretta carettaların da daimi geçiş alanı. Ayrıca alan, deniz kaplumbağalarının resmi yuvalama bölgesi olan Fethiye kumsalına 1.7 kilometre mesafede.
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