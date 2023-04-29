Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden 'pet şişe' çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden, ziyaretçiler tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişe çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 09:50
Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden 'pet şişe' çıktı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan bir pelikanın midesinden, ziyaretçiler tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişe çıkarıldı.

Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'daki bir pelikan, ziyaretçi tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişeyi yuttu.

Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine doğal yaşam parkındaki veterinerler, pelikana müdahalede bulunarak midesindeki pet şişe çıkarıldı.

Pelikan yeniden gölete bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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