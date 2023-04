Hayvan haklarını savunanlar bu iktidara oy vermez

28 Nisan 2023 Cuma

Çünkü AB uyum süreci sırasında 2004’te kendi çıkardığı Hayvanları Koruma Yasası’na bile uymayan bir iktidar var.

Yasanın sokak hayvanları için en hassas noktası olan 6. maddeye açıkça aykırı talimat veren AKP’li bir cumhurbaşkanı var.

Tarikatların yok edilmesini istediği sokak hayvanlarını şeytanlaştıran, hayvan besleyen gönüllüleri hedef gösteren yasadışı oluşumları ve trolleri destekleyen bir hükümet var.

Bu yüzden İzmir Bayraklı’da aynı aileden üç kişi, Funda Güçlü, Meryem Köşek ve Yahya Köşek, gündüz gözüyle 28 kurşunla öldürüldü ve aileleri hâlâ adalet için mücadele ediyor.

18 yıldır yasada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyeler yüzünden hayvan sayısının arttığını anlatan hayvan hakları savunucularına kulak vermeyen yerel yönetimler var.

Bu nedenle yıllardır her gün sabahtan akşama kadar ihbar yağıyor. Her gün hayvanlar vahşice katlediliyor, tecavüz ediliyor, toplu olarak zehirleniyor, belediye barınaklarından vahşet manzaraları gündeme düşüyor!

HAYVANA EZİYET TAVAN YAPTI

Türkiye, AKP iktidarında yaşanan dehşet verici olaylar sonucunda dünyanın en hayvan düşmanı ülkeleri arasına girdi. Sadece sokak hayvanları konusunda değil, var olan tüm hayvan türleri için son 21 yıl tam bir zulüm dönemi oldu.

Hayvanları Koruma Yasası’nı 2021’de yeniden düzenlerken, “Artık hayvanlar mal değil can”, “Artık petshop’larda hayvan satılmayacak”, “Artık hayvana karşı şiddet TCK kapsamında” diyerek halkı uyuttular.

Hâlâ petshop’larda kuşlar, tavşanlar, kaplumbağalar, yılanlar, kobay fareleri kafesler içinde satılıyor. İnternet hayvan satışı yapan sitelerle dolu. Demek ki hayvanların tümü hâlâ mal statüsünde! Hayvanlara şiddet uygulayanlar, tecavüz edenler, aldıkları ceza belli bir sürenin altındaysa hükmün açıklanması geri bırakılarak ya da indirimler uygulanarak serbest kalabiliyor!

AKP döneminde yıllardır talep etmemize karşın ne hayvanat bahçeleri kapatıldı ne de yunus parkları! Yeni hayvanat bahçesi açılmayacak diye insanları kandırıp doğal yaşam parkı adıyla hayvanları esir etmeyi sürdürüyorlar.

Sokak hayvanlarını ise, ormanların ortasına yapılacak devasa hayvan hapishanelerine kapatmayı tasarlıyorlar. Bu arada o tesislerin yine beşli çetelere inşa ettirilerek yeni bir rant kapısı yaratıldığına hiç şüphe yok.

ESİR EDİLEN, KAMÇILANAN, İHALE İLE ÖLDÜRTÜLEN CANLAR

“Ucuz et” politikasını uygulayıp Brezilya başta olmak üzere farklı ülkelerden canlı hayvan ithalatını kat kat artıran da AKP hükümetidir. Gemilerde üst üste tıkıştırılan hayvanlara haftalarca süren yolculuk sırasında yaşatılan işkence defalarca kanıtlandığı halde, bu köle ticaretine devam ediliyor.

Üstelik daha önce yazdığım gibi, domuz, yaban domuzu, at ve tavşanı “diğer kasaplık hayvanlar” olarak mevzuata sokan AKP hükümetidir.

Hayvan hakları savunucularının protestolarına karşın hayvanların sömürüldüğü deve ve boğa güreşleri “folklorik” denilerek sürdürülüyor.

Tek tek takip ederek ortaya çıkardığım gibi, yılda 250 dolayında at, at yarışı sektöründe can verirken, bu zulüm kumar hırsı için destekleniyor.

Birçok yerde hâlâ sırtlarına kamçı vurulup, arkalarına araba bağlanarak insan ve yük taşıtılan atlara eziyet çektiriliyor.

Av ihaleleri açıp hayvanları öldürme izni veren de AKP hükümetidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan korkunç hayvan deneyleri yerine alternatif yöntemlerin teşvik edilmesi gerekirken Dokuz Eylül Üniversitesi yeni deney laboratuvarı açabiliyor, hayvan deneyleri için kurslar düzenleniyor.

Kuşların ölümüne, diğer hayvanların travma geçirmesine yol açan havai fişekleri bile yasaklamayan AKP iktidarı, daima canın önüne parayı koyan bir yaklaşıma sahiptir ve hayvanlar için de adalet isteyen hiç kimse bu iktidara oy vermeyecektir. Çünkü elinde tüm yetkiler varken onu hayvanlar lehine istisnasız kullanmaktan kaçınan AKP’dir.

Sakın “Biz Hayvanları Koruma Yasası çıkardık” diye kendinizi savunmaya başlamayın, o yasada hayvanlar zararına yaptığınız düzenlemeleri tek tek sayarım, rezil olursunuz!