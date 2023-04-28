Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu

Polonya'nın Lodz Voyvodalığı'ndaki bir hayvanat bahçesinde çıkan yangında 7 maymun ve 40 papağan telef oldu. Yangının elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı düşünülüyor.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:47
Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu
Abone Ol google-news

Polonya'nın Lodz Voyvodalığı'na bağlı Poddebica kasabasındaki Borysew Hayvanat Bahçesi'nde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler maymun ve papağanların bulunduğu bölümü kısa sürede tamamen sardı.

İtfaiye ekipleri birkaç saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında 7 maymun ve 40 papağanın telef olduğu açıklandı.

Yangının elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


hayvanat bahçesi Yangın polonya

İlgili Haberler

Folkart'ta çıkan yangını misafir fark etmiş

Folkart'ta çıkan yangını misafir fark etmiş
Bina havadan görüntülendi... Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangında 17'nci saat

Bina havadan görüntülendi... Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangında 17'nci saat
Pakistan’da trende yangın: 7 ölü

Pakistan’da trende yangın: 7 ölü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler