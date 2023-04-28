Polonya'da hayvanat bahçesinde yangın: 7 maymun, 40 papağan telef oldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:47

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:47

Polonya'nın Lodz Voyvodalığı'na bağlı Poddebica kasabasındaki Borysew Hayvanat Bahçesi'nde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler maymun ve papağanların bulunduğu bölümü kısa sürede tamamen sardı.

İtfaiye ekipleri birkaç saat süren çalışmanın ardından yangını söndürmeyi başardı. Yangında 7 maymun ve 40 papağanın telef olduğu açıklandı.

Yangının elektrik aksamında meydana gelen kısa devreden kaynaklandığı üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

