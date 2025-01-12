Doğalgaz faturası taksitlendirme var mı? Doğalgaz faturası taksitlendirme nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perakende Grubu iştirak şirketlerinden İGDAŞ, doğal gaz faturalarını 6 aya kadar taksitlendireceği yeni bir kampanya başlattı. Peki, Doğalgaz faturası taksitlendirme var mı? Doğalgaz faturası taksitlendirme nasıl yapılır?
7 milyon aboneye sahip İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), kış aylarında doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken yurttaşlara 6 aya kadar taksit imkânı sunan bir kampanya başlattı. Peki, Doğalgaz faturası taksitlendirme var mı? Doğalgaz faturası taksitlendirme nasıl yapılır?
İGDAŞ TAKSİTLİ FATURA KAMPANYASI BAŞLATTI
İGDAŞ, başlattığı kampanya ile abonelere, ödeyemedikleri faturalarını vade farksız 2 ile 6 ay arasında taksit yapma seçeneği sunuyor. 2019 yılından beri kış aylarında uygulanan taksitlendirme kampanyası, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.
VADESİ GEÇMİŞ FATURALARA 12 TAKSİT
Fatura ödemelerinde vade farksız taksit kampanyasına ek olarak vadesi geçmiş borçları da kapsıyor. Konut abonelerine özel olarak geçmiş dönem faturaları anlaşmalı banka aracılığıyla faizsiz, vade farksız 12 taksitle ödenebiliyor.
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