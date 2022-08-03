Doğan: Sizden aldığımız enerji ile çalışıyoruz

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:50

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, iki yıllık pandemi arasından sonra yeniden yaz akşamlarında film keyfi yaşatan ‘Açık Hava Sinema Gecesi’ etkinliğine başladı. Sinemaseverler nostaljik atmosferde film izlediği etkinlikte yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın yaptığı, Gupse Özay, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Füsun Demirel, Ferit Aktuğ ve Zeki Ocak gibi isimlerin rol aldığı ‘Eltilerin Savaşı’ filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Bu yıl ilk kez Karaman Mahallesi’ndeki Pazar Yeri’nde yapılan gösterime ilgi oldukça yoğun olurken, misafirlere patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuldu.

Kurulan dev ekranda sinemanın en güzel filmlerini nostaljik bir atmosferde izleme şansını bulan vatandaşlara Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da eşlik etti.

“SİZ VARSANIZ BİZ GÜÇLÜYÜZ”

Yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizlerle birlikte bu ortamda olmak bizlere de çok iyi geliyor. Ekonomik, geçim, işsizlik, okul gibi sıkıntılarımıza bir ara, bir mola vermek istedik. Sizlere de sözümüz vardı. Kültürel projeler anlamında Merkezefendi Belediyesi olarak sizlerin gayreti ve katkılarıyla Türkiye’ye örnek oluyoruz. Karaman Mahallemizde film ve sinema gecelerimize başladık. Sizlerin ailecek, eşinizle, çocuğunuzla, dostunuz ve komşunuz ile birlikte hoş bir vakit geçirmenizi sağlamak için buradayız. Sizler de bu etkinliğe büyük katılım ve destek sağladınız. Siz varsanız biz varız, siz varsanız biz güçlüyüz. Sizden aldığımız enerji ile çalışıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize iyi seyirler” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN EĞLENMEYE İHTİYACI VAR”

‘Derman belediyecilik’ anlamında Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatıIan mücadeleyi dile getiren CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, “Denizli’nin her sokağında bir sevgi çemberi oluşturmuşsunuz. Gerçekten insanların bir arada olmaya ihtiyacı var. Sevmeye, sevilmeye ve birlikte sosyal alanlarda eğlenmeye ihtiyacı var. İnsanların mutlu olamadığı bu dönemde bu organizasyon gerçekten hepimiz için bir baş tacı olmuştur” diye konuştu.