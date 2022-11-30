Doğanlar Mobilya Grubu, 'UN Global Compact’e imza attı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:11

Doğanlar Mobilya Grubu, çevreye ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi, dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) attığı imzayla resmileştirdi.

Mobilya sektörünün lider oyuncularından olan Doğanlar Mobilya Grubu’nun CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “UN Global Compact Sözleşmesi’ne imza atmak bizler için çok değerli bir taahhüt. Çünkü sürdürülebilirlik ve çevre başlıkları, özellikle çok hassas olduğumuz kavramlar. Bu konunun üzerine giderek, irili ufaklı projelerle ve girişimlerle destekleyeceğiz. Günümüzde, geleceği planlayan şirketler öne çıkıyor. Gelecek demek, tüm bu ilkelere saygılı ve uyumlu olmak demek. Doğanlar Mobilya Grubu olarak var gücümüzle belirlenen 10 ilke için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 17 binden fazla şirket ve 4 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu UN Global Compact, şirketlere sürdürülebilirlik yolculuklarında yol gösteriyor. UN Global Compact’e katılan kurumlar strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uygun hale getireceklerine ve çalışmalarını her yıl kamuya açık raporlayacaklarına taahhüt ediyorlar.