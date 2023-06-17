Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 18:17
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
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