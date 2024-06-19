Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem etkili oldu.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:44
Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
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Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı yüzde 55'i aştı, bunaltıcı hava nedeniyle merkez Seyhan ilçesinde sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlar boş kaldı.

Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Parkta dinlenenlerden Emine Yağbir, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için ağaçların altında oturduklarını söyledi.

MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 91'E ÇIKTI

Mersin'de hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye, nem oranı ise yüzde 91'e yükseldi.

Vatandaşlar, güneşten korunmak park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

HATAY

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 63 ölçüldüğü Hatay'da caddeler boşaldı.

Bazı vatandaşlar, Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de de termometreler 40 dereceyi gösterdi, nemin etkisiyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarıya çıkanlar da parklardaki ağaçların altında vakit geçirdi.


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