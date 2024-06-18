Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu

Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren bir kişi boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 18.06.2024 - 20:31
Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu
Abone Ol google-news

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü’ne giren Mehmet Selim Köroğlu (37), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kıyısına pikniğe gelen Mehmet Selim Köroğlu, sıcak havadan bunalıp suya girdi. Köroğlu bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Köroğlu’nun cansız bedeni bulundu. Köroğlu’nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Elazığ haberleri

İlgili Haberler

11 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu!

11 yaşındaki çocuk sulama göletinde boğuldu!
Karadeniz Ereğli’de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

Karadeniz Ereğli’de denize giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu
Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu!

Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler