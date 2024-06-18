Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu
Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren bir kişi boğuldu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü’ne giren Mehmet Selim Köroğlu (37), boğuldu.
Olay, öğleden sonra Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla göl kıyısına pikniğe gelen Mehmet Selim Köroğlu, sıcak havadan bunalıp suya girdi. Köroğlu bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda Köroğlu’nun cansız bedeni bulundu. Köroğlu’nun cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- MHP'den silahlı mesaj
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- ATM'lerde yeni dönem başlıyor!
- Dolar TL neden yükselişe geçti?
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- İBB’den açıklama geldi
- En ağlak burçlar hangileridir?