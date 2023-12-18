Artvin’de kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:43

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:43

Artvin'in Şavşat ilçesinde 13 köy ile ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Atabarı Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Şavşat-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidi'nde ise etkili olan yağış sebebiyle karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor.