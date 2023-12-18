Artvin’de kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin'in Şavşat ilçesinde 13 köy ile ulaşım sağlanamazken İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Atabarı Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Şavşat-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidi'nde ise etkili olan yağış sebebiyle karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor.
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