Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

14.01.2026 10:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih’te Doğubank İş Merkezi’nde daha önce çalıştığı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli A.K. (35), polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, şüphelinin saldırıyı eski patronuyla arasında yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hobyar Mahallesi’ndeki Doğubank İş Merkezi’nin giriş katında 8 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, daha önce çalıştığı iş yerine gelen A.K., silahıyla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Doğubank ve iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli A.K.’nin yakalanması için operasyon başlattı.

YAKALANDI

Şüpheli, 13 Ocak’ta düzenlenen operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. A.K.’nin emniyetteki ifadesinde, saldırıyı iş yeri sahibiyle arasında yaşanan alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.K.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #iş yeri