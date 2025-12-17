Doğum günü sevinci kabusa dönüştü

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde yaşanan olayda arkadaşının doğum gününü kutlamak için alışveriş merkezine gelen yaklaşık 5 yaşındaki bir çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.