Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğum günü sevinci kabusa dönüştü

Doğum günü sevinci kabusa dönüştü

17.12.2025 21:31:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Doğum günü sevinci kabusa dönüştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alışveriş merkezine arkadaşının doğum gününü kutlamak için gelen 5 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından eli sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde yaşanan olayda arkadaşının doğum gününü kutlamak için alışveriş merkezine gelen yaklaşık 5 yaşındaki bir çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #muğla