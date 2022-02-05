Doğum günü videosu paylaşan Dilara öğretmenin işine son verildi

05 Şubat 2022 Cumartesi, 10:25

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara, ana sınıfında üzgün bir şekilde duran minik öğrenciye annesinin yaptığı doğum günü sürprizini videoya almış ve sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerde minik çocuğun sevinci ve annesine olan sevgisi izleyenleri duygulandırmıştı. Video sosyal medyada çok beğenilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildiği öğrenildi.

"VELİNİN ONAYINI ALARAK YAYINLADIM"

Dilara öğretmen sosyal medyadan yaptığı açıklamada , "Bir çoğunuz İbrahim'in paylaştığım videosuyla beni tanıdınız. Ama hepiniz görülen kısım kadarını biliyorsunuz. Video yayınlandıktan sonraki süreci hiç kimse bilmiyor. Ben bu kısa da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşadıklarım ve yaşatılanların sessiz kalmasını istemiyorum. Video 5 Kasım 2021 tarihinde çekildi ama yayınlanma tarihi 9 Ocak 2022 tarihidir. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten sizlere kanıtlı olarak sundum. Ben video öncesinde 1000 takipçisi olan küçük bir sayfaydım. Amacım burayı gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve belki diğer öğretmen arkadaşlarım da faydalanmak ister düşüncesiydi. Ben videonun bu kadar ses getireceğini, ülkenin gündemine oturacağını tahmin etmedim, kimse de tahmin etmezdi"

"MESLEĞİMİ KÖTÜ KULLANMADIM''

"Video benim kontrolünden çıktıktan sonra asla önüne geçemedim. Ben bu durumu okulda gerekli üstlerime söyledim. Müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri bu videoyu sayfamdan derhal silmemi söyledi. Ben silmedim. Silmeyeceğimi de kendilerine uygun dille söyledim. Çünkü videoda herhangi kötü bir şey söz konusu değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmedim etmeyeceğim de. Beni ilk takip edenler bilir. Ben ücretli bir öğretmenim daha doğrusu öğretmendim, ona rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Mesleğimi kötü kullanmadım. Çocukları istismar etmedim, kötü söz ve şiddet göstermedim. Ben işimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı." ifadeleri yer aldı.

"BEKLE BENİ MEB"

Sessiz kalmak istemediğini belirten Dilara öğretmen, "Ben susmak istemiyorum. Şu anki tek düşüncem çocuklarımın hayal kırıklığı ve içimde tamamlanmamış, yarım kalan şeyler. 16 yıl dirsek çürüttük bu emeklerimiz iki dudak arasında olmamalı, olmayacak da. O zaman ne diyoruz? Bekle beni MEB" ifadelerini kullandı.